Mercato – Inter, Alaba si allontana: tre club in pole position

Il sogno di mercato chiamato David Alaba in casa Inter sembra essere destinato a restare tale. Non solo perché l’entourage del calciatore in questi primi colloqui preliminari con i tanti club sta chiedendo un ingaggio faraonico da circa 15 milioni di euro compresi di bonus, ma anche perché la concorrenza è davvero spietata. Come riferito da 90min.com, insomma, il futuro del difensore in scadenza con il Bayern Monaco non dovrebbe proseguire nel campionato italiano.

In pole position per strappare un pre contratto ed averlo a costo zero per il prossimo giugno, vi sarebbero in questo momento altri tre top club in Europa. Stiamo parlando di Liverpool, Manchester City e Paris Saint Germain, anche se nelle scorse settimane era stato quotato anche il Real Madrid come possibile acquirente. Da non sottovalutare soprattutto Pep Guardiola che ha già allenato l’austriaco in Germania e che ha contribuito a trasformarlo come centrale durante la sua esperienza al Bayern Monaco.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<