Mercato – Inter, Eriksen torna al Tottenham? Smentita l’indiscrezione della stampa inglese

Non ha avuto pace Christian Eriksen dal suo arrivo all’Inter. Il trequartista danese da diversi mesi sta vivendo un vero e proprio incubo per essere sbarcato in maglia nerazzurra come top player in grado di poter trascinare la squadra allo scudetto, diventando invece un problema dal punto di vista tattico per Antonio Conte col passare del tempo. Cosa fare, dunque, con un calciatore dall’indiscussa cifra tecnica, ma poco ‘utile’ alla causa interista per via dell’incompatibilità con i sistemi del tecnico leccese?

Probabilmente la soluzione a questo rompicapo sarebbe la cessione del calciatore nel mese di gennaio. Un addio, però, che non dovrebbe concretizzarsi con un ritorno al Tottenham, a differenza di quanto affermato nelle ultime ore dai tabloid inglesi. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, il trequartista danese non farà ritorno agli Spurs, ma in vista della finestra di mercato di gennaio resta comunque un nome molto caldo nell’elenco delle uscite dell’Inter.

