Juventus-Inter, Conte in conferenza: “Stagione fallimentare? Non scherziamo. Lautaro e Lukaku devono ancora crescere”

Dopo lo 0-0 dell’Allianz Stadium, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per commentare la partita tra Juventus e Inter e la prestazione dei suoi.

Ecco le sue parole: “Stagione fallimentare? In tutte le competizioni ne vince una, se tutte le altre squadre falliscono perché non vincono è un disastro. Tutti allora hanno fallito ogni stagione fin qui. Penso che l’Inter abbia dimostrato di aver accorciato tante le distanze dalla Juventus, sotto tutti i punti di vista. Questo ci deve dare forza”.

Il gap dalla Juventus: “Serve lavorare negli anni, cercare di migliorare anno per anno la squadra. Si sono fatti progressi importanti, basta vedere il gap di punti delle passate stagioni. Adesso questa differenza è diminuita, l’abbiamo dimostrato anche oggi”.

Sulla LuLa: “Hanno fatto la loro partita, hanno dato tutto per l’Inter. Lavorano, lavorano, lavorano e cercano di crescere. Lautaro ha solo 22 anni, è la seconda stagione che gioca con continuità. Non è finito, ha ancora ampi margini di miglioramento. Lo stesso discorso vale per Romelu”.

Fuori dalle Coppe: “Siamo usciti dalla Champions perché abbiamo perso 2 partite con il Real. Con il Borussia abbiamo vinto e pareggiato, bastava un gol contro lo Shakhtar e saremmo andati avanti. Non siamo stati precisi e bravi a fare gol. Noi giochiamo sempre per dare il massimo, per arrivare fino in fondo. La realtà dice che siamo usciti. Avremmo meritato qualcosa in più, ci concentreremo sul campionato”.

Lo scontro nel post partita: “Non ho voglia di commentare. In tutto però ci vuole educazione”.

LE PAGELLE DI JUVENTUS-INTER >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi