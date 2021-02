Social – Juventus-Inter, Biasin: “I nerazzurri hanno fatto poco per ribaltare il risultato”

L’Inter non è riuscita nell’impresa di ribaltare il risultato della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Nella gara di ritorno i nerazzurri non hanno saputo sfruttare le occasioni nel primo tempo e nel seconda frazione hanno creato troppo poco per impensierire la difesa della Juventus.

Fabrizio Biasin ha analizzato la partita tramite il suo profilo Twitter, evidenziando che l’Inter ha prodotto troppo poco per andare in finale: “Qualche occasione nei primi 45′, nessuna vera parata di Buffon. Davvero troppo poco per andare in finale, soprattutto se devi recuperare e nel secondo tempo… giochi peggio che nel primo“.

Ecco il tweet di Biasin:

LE PAGELLE DI JUVENTUS-INTER >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi