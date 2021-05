Juventus-Inter, de Vrij (Inter TV): “Ci aspettiamo una squadra rabbiosa, ma noi siamo pronti a tutto”

Le impressioni del calciatore olandese pronunciate a pochi minuti dal via

Come dimostrato ampiamente dalle ultime due vittorie arrivate grazie a due prestazioni convincenti contro Sampdoria e Roma, l'Inter di Antonio Conte non ha alcuna intenzione di tirare il freno a mano anche da campione d'Italia. Anzi, la formazione nerazzurra vorrebbe chiudere con altri due successi questa stagione incredibile, cercando di tornare avanti all'Atalanta come squadra con più gol realizzati, cercando allo stesso tempo di mantenere la miglior difesa. Di questo entusiasmo post-scudetto ha parlato proprio Stefan de Vrij nel pre-partita ai microfoni di Inter TV.