Juventus-Inter, le formazioni UFFICIALI: Conte non rischia e schiera i titolari. La scelta a sinistra

I due schieramenti appena comunicati dai due allenatori nel pre-partita

A prescindere dalla vittoria già aritmetica del campionato che non metterà all'Inter pressioni di alcun genere, quello di questo pomeriggio resta pur sempre un derby d'Italia da onorare e giocare al meglio delle proprie possibilità contro la Juventus. Per questo motivo Antonio Conte ha deciso di non fare alcun tipo di sconto alla sua ex squadra che invece si trova in piena lotta per entrare in Champions League ed ha schierato una squadra molto competitiva che potrà contare sui titolarissimi. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Inter: