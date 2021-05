Social – Juventus-Inter, Perisic infiamma il clima e posta la lite con Cuadrado

L'esterno croato potrebbe partire dal primo minuto nel match di questo pomeriggio

Mancano meno di due ore al fischio d'inizio del derby d'Italia tra Juventus e Inter e, nonostante non vi siano più obiettivi da conquistare, la formazione nerazzurra sembra più che pronta a scendere in campo ed ottenere i tre punti in una sfida dal sapore comunque speciale. Come dimostra ad esempio l'ultima storia postata da Ivan Perisic su Instagram in cui ricorda con una foto la famosa lite andata in scena con Cuadrado diverse stagioni fa.

Questo pomeriggio con molta probabilità Antonio Conte metterà in campo la migliore formazione possibile con tutti i titolari a disposizione. Questo perché non ha alcuna intenzione di uscire con un risultato negativo da una delle partite più importanti e sentite dal popolo nerazzurro, ma anche per non compromettere in alcun modo la lotta per la Champions League che sta impegnando anche altre squadre in questo momento.