Juventus-Inter, Gagliardini (Rai): “Siamo chiamati a fare un’impresa. Lukaku e Hakimi sono determinanti”

Fischio di inizio alle ore 20:45 per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter. I nerazzurri devono ribaltare il risultato dell’andata che ha visto i bianconeri vincere 2 a 1 a San Siro. Nel consueto prepartita, Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni della Rai analizzando la partita che andrà in scena tra poco. In seguito le parole.

IMPRESA POSSIBILE – “Sappiamo che dobbiamo fare un’impresa nonostante il risultato dell’andata, possiamo farcela assolutamente. Hakimi e Lukaku sono due giocatori importante e l’hanno dimostrato durante la stagione e mi auguro che determinino la partita”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-INTER >>>