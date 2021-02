Juventus-Inter, Handanovic vince il duello con CR7: il confronto voti

Nella partita di ieri tra Juventus e Inter, Samir Handanovic ha permesso ai nerazzurri di restare in partita sino all’ultimo grazie alle sue parate. Il capitano ha inscenato un vero e proprio duello con Cristiano Ronaldo, in cui lo sloveno ha prevalso grazie alle sue parate decisive nel secondo tempo. I quotidiani sportivi hanno premiato il portiere come migliore in campo dell’Inter.

GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Il migliore. Con mani e piedi cancella l’uscita a vuoto dell’andata.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – Non è una sfida contro la Juve ma un duello con Ronaldo. Un duello che il capitano stravince. Quando Cristiano è in area, lo sloveno accende gli “speciali” e gli respinge per tre volte la palla gol. La prima, nel finale di primo tempo, di piede sul suo pale; la seconda, a metà ripresa, blocco un tocco di esterno; la terza, una vera prodezza dopo il doppio dribbling di CR7 con deviazione in angolo.

TUTTOSPORT 7 – Ha un conto aperto con Cristiano Ronaldo che ci prova più volte da par suo e viene rispedito al mittente: interventi che da soli valgono il voto. A tratti incerto quando deve giostrare la palla con i piedi, ma tra i pali non corre rischi, spesso anche grazie al lavoro dei tre davanti.

PASSIONE INTER 7 – Viene sollecitato giusto in un paio di occasioni nel primo tempo e si fa trovare pronto. Nella ripresa è per distacco il migliore dell’Inter, salvando con grandi parate su Ronaldo.

