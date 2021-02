GdS – Notte nera per la Lu-La: partita senza guizzi per i due attaccanti

Nella partita di Coppa Italia contro la Juventus è mancata, come spesso capita, la cattiveria per far male all’avversario. La difesa bianconera ha concesso alcune occasioni nel primo tempo, ma durante la seconda frazione la retroguardia bianconera ha prevalso. Oltre alla grande prestazione dei difensori della Juventus, è mancato l’apporto offensivo della coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez. I due non hanno saputo dare la spinta per arrivare alla qualificazione per la finale.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rimpianto della semifinale di andata è Lukaku, mai un gol alla Juve, ed è anche la grande delusione del ritorno: sempre prigioniero, mai pericoloso. Lautaro più o meno al suo livello. Notte nera, dunque, per la Lu-La. Conte è stato tradito dalle sue stelle offensive che dovevano trasformare in vittoria una buona prestazione di squadra. L’unica consolazione per l’allenatore nerazzurro è la conferma di poter competere con la Juve per lo scudetto.

