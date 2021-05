Juventus-Inter, Maicon (Inter TV): “Gara speciale, che ricordi quel gol! Conte mi piace: ecco perché”

Protagonista dei sogni nerazzurri del Triplete, il brasiliano commenta così la gara di oggi

Durante la diretta pre-partita di Juventus-Inter il canale tematico nerazzurro Inter TV ha intervistato anche Douglas Maicon a proposito della gara e non solo. Ecco le parole del colosso brasiliano: "Il derby d'Italia è sempre speciale, anche se sei già campione devi andarci nel modo giusto in campo. Devi vincere questa partita perché è un campionato a parte. Bisogna avere la testa giusta per decidere questa partita. Il mio gol (nell'aprile 2010, ndr)? Era un momento importante del campionato ed ho dato il mio contributo. Abbiamo fatto una grandissima gara ed abbiamo vinto, abbiamo preso un pezzo di scudetto in mano quella sera. Conte mi piace: ha fatto capire ai giocatori cosa voleva ed i giocatori hanno capito cosa chiedeva. Mi ci vedrei bene in questa Inter, anche perché non dovrei correre fino alla fine del campo con tre difensori dietro (ride, ndr)...Però oramai i tempi sono passati, sono stati anni difficili perché la famiglia era lontana. In questo momento sono contento e spero che l'Inter possa fare bene, è una grande società e si merita tanto".