Juventus-Inter, Julio Cesar (Inter TV): “Vincere per “eliminarli” dalla Champions. Sarà partita nervosa”

Anche l'ex portiere brasiliano parla della gara di questo pomeriggio

Un pomeriggio con una gara da non perdere: all'Allianz Stadium va in scena Juventus-Inter, il derby d'Italia. Da sempre uno dei grandissimi classici del calcio mondiale quello che contrappone i bianconeri di Torino ed i nerazzurri di Milano. A ridosso dell'inizio del match su Inter TV è andata in onda una breve intervista ad Julio Cesar, ex portiere dell'Inter negli anni d'oro targati Mancini e Mourinho, che ha commentato così la partita di oggi: "Momento particolare per loro, non ricordo una Champions League senza Juventus. Sarà una possibilità per l'Inter, perché può battere la Juventus e lasciarli fuori dalla competizione europea. L'atmosfera della partita fa trapelare nervosismo. Speriamo in una partita bella, nervosa per la storia che c'è dietro. Vedremo cosa accadrà".