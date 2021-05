Juventus-Inter, Marotta (Sky): “Conte? Incontrerà Zhang la prossima settimana. Spero possa rimanere”

L'ad nerazzurro: "

"Quando si vince c'è sempre una forte emozione, non c'è differenza. Questa vittoria è arrivata in maniera insperata nelle tempistiche perché non immaginavamo di poterlo raggiungere e ce lo stiamo ancora godendo. Zhang è a Milano da qualche settimana, questo è il derby d'Italia, ha il suo fascino ed è giusto che il presidente ci sia vicino".

"Devo dire che si è voltata pagina, vale sia per i giocatori, per gli allenatori e per i dirigenti. Il passaggio all'Inter mi ha portato motivazione e stimoli coronati con un grande traguardo. A posteriori dico che bello vincere perché siamo contenti di questo percorso vincente che abbiamo intrapreso. Conte è un allenatore vincente e l'ha dimostrato qui con l'Inter. E' normale che sia ambizioso ed è chiaro che il suo ciclo è iniziato molto bene e non vorrà che migliorarlo".