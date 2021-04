FranceFootball – King Street lascia il Bordeaux per finanziare l’Inter

La società di investimenti ha annunciato di non voler più finanziare il Bordeaux, ma starebbe trattando con Suning per l'Inter

Suning continua a lavorare per trovare un socio di minoranza o un fondo che possa portare liquidità nelle cassa dell'Inter. La trattativa con Oaktree Capital Group potrebbe essere a buon punto, ma ci sarebbe un'altra società di investimenti pronta a finanziare i nerazzurri. Come riporta France Football si tratta di King Street, la società che ha da poco comunicato di non voler più sostenere e finanziare il Bordeaux.