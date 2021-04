Bloomberg – Oaktree Capital Group pronto a diventare socio di minoranza dell’Inter

L'Inter di Suning è ancora alla ricerca di un socio di minoranza che possa portare liquidità nelle casse nerazzurre

Nonostante Suning non abbia più la necessità di cedere le quote di maggioranza dell'Inter, ha comunque bisogno di un fondo o di un socio di minoranza che possa portare liquidità nelle casse nerazzurre per rimettere a posto i conti messi a dura prova dall'emergenza sanitaria per Covid-19. Per festeggiare il probabile scudetto, Steven Zhang, presidente dell'Inter sarà a Milano per i primi giorni di maggio, mentre suo padre, Zhang Jindong continuerà la sua ricerca per un socio di minoranza o di un fondo che possa portare liquidità.