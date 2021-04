SuperLega, la Uefa non sanziona le squadre che ne facevano parte

La Uefa ha deciso che, per il momento, non sanzionerà i club che avevano annunciato l'idea della Superlega

Il caos scatenato dall'annuncio della nascita della SuperLega ha spinto la Uefa ad organizzare una riunione straordinaria. L'organo europeo era deciso a dare delle sanzioni ai club facenti parte della SuperLega, prima che annunciassero la loro dipartita. La riunione si è conclusa da poco e l' Esecutivo Uefa ha deciso di non dare sanzioni ai club che avevano annunciato la partecipazione alla nuova competizione.

Si deciderà in futuro se intraprendere ulteriori azioni. Come riporta l'Adnkronos, la Uefa è stata aggiornata sugli ultimi sviluppi riguardanti la competizione e gli sono state illustrate le opzioni a sua disposizione e le misure che, al momento, sta prendendo in considerazione.