Inter-Hellas Verona, la conferenza stampa di Antonio Conte: tutte le informazioni

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Hellas Verona, in programma domenica

Dopo i due pareggi consecutivi contro Napoli e Spezia, l'Inter tornerà in campo domenica 25 aprile alle ore 15.00. I nerazzurri dovranno ritornare alla vittoria per mettere in tasca tre punti e avvicinarsi sempre di più allo scudetto. In vista del match, Antonio Conte risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.