Dove vedere Inter-Hellas Verona: diretta TV e streaming del match

L' Inter di Antonio Conte , dopo il pari contro lo Spezia di Italiano , torna in campo con l'obiettivo di ritornare alla vittoria dopo due pareggi di fila e raccimolare punti per intascare matematicamente lo scudetto. La squadra nerazzurra ospita a San Siro l' Hellas Verona di Ivan Juric .

"Inter-Hellas Verona sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN a tutti gli abbonati alla piattaforma sui vari dispositivi abilitati, come smart TV, smartphone, tablet e notebook. Il match sarà trasmesso sul canale satellitare DAZN1 (209) per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN. Su Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre-partita, la diretta del match e il post partita sui canali social di Passione Inter e sul sito.