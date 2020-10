Klinsmann e Brehme in coro: “L’Inter ora è alla pari della Juve! Si può vincere. Su Lautaro e Lukaku…”

Jurgen Klinsmann e Andreas Brehme, ex giocatori dell’Inter, in occasione della reunion con i protagonisti dello scudetto dei Record 1988/1989, hanno parlato così delle ambizioni della squadra di Antonio Conte.

Ecco le parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Non c’è un segreto per il successo ma sono sensazioni che percepisci a inizio stagione. Questa Inter ora è alla pari della Juventus. L’Inter è pronta per vincere subito. Anzi, per me lo era anche lo scorso anno. Di Lukaku e Lautaro mi piace tutto”.

