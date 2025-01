KO Calhanoglu: quante partite rischia di saltare con l’Inter

La giornata di oggi non porta buone notizie all’Inter e ai suoi tifosi perché l’infortunio patito da Hakan Calhanoglu rischia di tenerlo lontano dal campo per diverse partite. Ovviamente questo nuovo infortunio del regista turco fa suonare qualche campanello d’allarme in casa Inter.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Calhanoglu dovrebbe tornare in campo non prima di 2-3 settimane dopo il risentimento al soleo della gamba destra che è stato evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto quest’oggi il numero 20 nerazzurro.

Ciò significa che, salvo colpi di scena, Calhanoglu non dovrebbe tornare in campo prima della fine del mese di gennaio ma Inzaghi potrebbe riaverlo a disposizione per le partite di febbraio. Tra 20 giorni l’Inter giocherà il derby contro il Milan valido per il campionato, in data 2 febbraio, quello potrebbe essere un obiettivo di rientro importante per il turco ormai quasi certo di saltare le sfide con Bologna, Empoli, Sparta Praga, Lecce e Monaco.