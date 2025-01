Calhanoglu si ferma ancora: le mosse del CLUB per sostituirlo

Nelle prossime partite di campionato e di Champions League, l’Inter dovrà fare a meno di un pezzo pregiato della sua rosa come Hakan Calhanoglu visto che si è fatto male e non rientrerà prima della fine del mese di gennaio.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrà quindi studiare delle nuove soluzioni nell’immediato per sostituire al meglio il suo regista titolare. Le opzioni principali al momento sembrano essere tre: la prima è la più naturale ovvero inserire il suo ricambio naturale, Asllani. In secondo luogo, come si è già visto nel big match contro la Juventus, ci si potrebbe affidare a Zielinski per i compiti di regia davanti alla difesa.

Per schierare il polacco come regista servirà però il pieno recupero di Mkhitaryan, anche lui fermo ai box per la prossima partita. Una terza opzione potrebbe essere quella di puntare su Barella come regista (anche lui ha già fatto questo ruolo in passato) e di affiancarlo a Frattesi che avrebbe così spazio da titolare.

Viene quindi naturale chiedersi ora se questo stop di Calhanoglu non possa anche cambiare le carte in tavola per il futuro di Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo vorrebbe giocare con più continuità ma in questo momento viste le molte defezioni nel reparto di centrocampo, viene difficile pensare che l’Inter possa cedere già a gennaio il suo numero 16.

Un ultimo ragionamento che il club nerazzurro potrebbe fare è quello relativo ad un colpo in entrata per il reparto, molto complicato che possa arrivare già in questa sessione un giocatore affermato per il centrocampo, ma in estate nulla si può escludere e questo potrebbe aprire anche a delle novità sul futuro di Calhanoglu.