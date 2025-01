Zazzaroni RIVELA: “Frattesi? Ho parlato con chi è dentro l’Inter”

Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata di Pressing, tra gli ospiti c’era nuovamente Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato anche di Inter e di mercato con il tema legato a Davide Frattesi che continua ad essere tra i più chiacchierati sul fronte nerazzurro.

Zazzaroni ha svelato in diretta di aver parlato con qualcuno che lavora all’interno della società di viale della Liberazione e che uno degli argomenti della loro chiacchierata è stato anche Frattesi ma svela un dettaglio legato al suo possibile addio.

Queste le parole del giornalista: “Se, come dice Marotta, Frattesi per adesso non ha chiesto la cessione allora non esiste nessun problema. Se chiedono 45 milioni non glieli dà nessuno a gennaio. Ho parlato con uno che lavora all’Inter e mi ha detto che se Frattesi vuole andare via se ne può parlare a giugno e non a gennaio ma adesso 45 milioni non glieli dà nessuno”.