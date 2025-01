Punizioni all’Inter? Dimarco svela l’ACCORDO con Calhanoglu

Federico Dimarco è stato protagonista su DAZN dell’ultimo episodio del programma “My Skills”. L’esterno nerazzurro ha parlato con l’ex calciatore di Serie A ed oggi opinionista, Valon Behrami di alcune particolarità nel gioco della sua Inter e di come si allenano i giocatori con Simone Inzaghi.

Un passaggio in particolare di questa intervista è molto curioso e ha raccolto sorrisi al momento del racconto, si tratta della divisione che lo stesso Dimarco ha fatto con il suo compagno di squadra Hakan Calhanoglu sui calci di punizione essendo di piede mancino l’italiano e invece destro il turco.

Queste sono le parole del numero 32 interista in merito: “Io e Calhanoglu siamo d’accordo: da sinistra le calcia lui, da destra le calcio io. Non abbiamo neanche bisogno di parlarci, io cerco sempre di dargli una mano, ad esempio nel posizionamento della barriera. Siamo sempre in sintonia. Sfortunatamente però ne stanno capitando tante nella parte sinistra”.