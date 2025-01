Chi è Luca Pairetto, l’arbitro di Inter-Bologna: un precedente spaventa

Mercoledì sera alle 20:45 a San Siro, l‘Inter ospiterà il Bologna per il recupero della 19^ giornata di Serie A che i nerazzurri hanno saltato per via degli impegni a Riad in Supercoppa Italiana. Sarà il primo impegno di campionato da giocare in casa per i ragazzi di Simone Inzaghi in questo 2025 da poco iniziato.

L’AIA ha pubblico quest’oggi le designazioni arbitrali per queste partite da recuperare per le squadre impegnate in Arabia Saudita. A dirigere la sfida tra Inter e Bologna sarà Luca Pairetto, coadiuvato da Rossi e Mokhtar mentre il quarto ufficiale sarà Bonacina. Al VAR ci sarà Meraviglia assistito da Mazzoleni.

I precedenti del fischietto di Nichelino sono tendenzialmente buoni per l’Inter con 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nei 12 precedenti match da lui diretti in cui giovano i nerazzurri. Uno dei due ko dell’Inter è però proprio arrivato a San Siro contro il Bologna e quindi non è certamente un precedente che rievoca dolci ricordi per i tifosi del Meazza.

Era il 5 luglio 2020 e le reti rossoblù di Barrow e Juwara resero inutile il gol di Lukaku infliggendo così una sconfitta, con arbitro Luca Pairetto, all’Inter che allora era allenata da Antonio Conte in quel campionato prima sospeso e poi ripartito in estate dopo la pandemia da Covid-19.