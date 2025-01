Nuovo centrocampista, Ausilio sfida il Milan: colpo da 15 MILIONI

L’emergenza infortuni è diventata ancora più preoccupante dopo i nuovi accertamenti di Calhanoglu, che hanno evidenziato un problema muscolare più grave del previsto. L’assenza del turco va ad aggiungersi a quella di Mkhitaryan e alla delicata situazione di Frattesi, sollevando riflessioni urgenti sul futuro del centrocampo dell’Inter.

Un’accelerata sul mercato già a gennaio, pertanto, potrebbe non essere così irrealistica. Come riportato da calciomercato.it, Ausilio si sarebbe già inserito nella corsa per Warren Bondo. Il centrocampista del Monza piace molto anche al Milan e ha una valutazione di 10-15 milioni di euro.

A ostacolare l’operazione, però, ci sarebbe la volontà di Galliani, non disposto a cederlo in questa sessione di mercato, ritardando all’estate la sua possibile partenza. Questo per via della delicata situazione del Monza, in piena lotta retrocessione.