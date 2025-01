“Frattesi è un caso”: la mossa dell’agente infastidisce l’Inter

La situazione di Davide Frattesi si è fatta ancora più delicata nelle ultime ore, con l’infortunio di Calhanoglu che ha reso più problematico un suo eventuale addio nel mercato di gennaio. Al tempo stesso, però, trovare una soluzione non sembra essere così semplice.

“Frattesi è un caso”, così titola la prima pagina de La Gazzetta dello Sport odierna, che nell’articolo interno evidenzia il malcontento del giocatore, desideroso di giocare di più, ma anche la volontà del club di non fare sconti per una sua eventuale cessione.

La Roma sarebbe convinta di poter trovare dei margini per una trattativa, in collaborazione con Giuseppe Riso, agente proprio di Frattesi. Ed è proprio il comportamento del rappresentante del giocatore che avrebbe infastidito l’Inter. Il club nerazzurro avrebbe evitato volentieri questa situazione in una fase così delicata della stagione.