Allarme infortuni Inter: Calhanoglu ha deciso la partita per il rientro

L’infortunio di Hakan Calhanoglu si è rivelato essere più serio del previsto e gli accertamenti di ieri hanno costretto l’Inter a rivedere i piani sul suo rientro in campo, che si pensava potesse essere addirittura già contro il Bologna. Così non sarà, e Inzaghi dovrà fare a meno del suo centrocampista per diverse partite.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo recupero richiederà almeno 15-20 giorni, con il rientro che dovrebbe slittare realisticamente tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. In casa Inter c’è già una partita segnata in rosso sul calendario nella quale riaverlo a disposizione.

Out sicuramente contro Bologna, Empoli, Sparta Praga e Lecce, Calhanoglu è in dubbio per la sfida del 29 gennaio contro il Monaco (che l’Inter spera possa essere ininfluente per la qualificazione agli ottavi di Champions League). Ma l’obiettivo reale del turco è un altro: essere in campo per il derby del 2 febbraio contro il Milan. Per vendicare quanto accaduto in Supercoppa, dove non ha potuto dare appieno il suo contributo.