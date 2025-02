La PROFEZIA di Hernanes sull’Inter: “Manca questo per vincere”

La sconfitta contro la Juventus ha fatto molto discutere in casa Inter. Non solo per il risultato, ma anche per l’ennesima dimostrazione di come i nerazzurri facciano fatica a trovare la vittoria negli scontri diretti in questa stagione.

Sul tema è intervenuto anche l’ex centrocampista nerazzurro Hernanes, molto attivo sui social nell’ultimo periodo. Il brasiliano ha evidenziato quello che secondo lui è l’unico problema di una squadra altrimenti completa.

Questo il video sul suo profilo Tik Tok: