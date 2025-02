Allarme DIFFIDATI Inter: ecco chi rischia di saltare il Napoli

L’Inter ha una settimana di tempo per rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium. I nerazzurri devono ripartire subito contro il Genoa a San Siro, per lanciarsi al meglio verso un calendario denso di impegni, con lo scontro diretto con il Napoli dietro l’angolo.

Proprio in questo senso, la sfida di sabato sera sarà molto delicata non solo per i 3 punti in palio. Inzaghi, infatti, dovrà fare i conti con ben 3 giocatori in diffida e che, in caso di ammonizione, rischiano di saltare la sfida del Maradona.

Si tratta di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Tre giocatori fondamentali per Inzaghi, che vorrà fare in modo di non perderli per la sfida contro il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, i due centrocampisti potrebbero anche riposare, sebbene il tecnico rinunci difficilmente a loro.

Diverso il discorso in difesa, dove l’infortunio di Carlos Augusto sembra rendere quasi obbligatoria la presenza di Bastoni contro il Genoa, nonostante la diffida.