La profezia di Juric di tre anni fa: “Dimarco mi toglie il sonno”

Fra le storie e gli intrecci di Roma-Inter c’è anche quello che riguarda Ivan Juric e Federico Dimarco. L’attuale allenatore giallorosso ha infatti il merito di aver plasmato l’esterno nerazzurro durante la stagione e mezzo in prestito al Verona, fra il 2020 e il 2021.

Fu un periodo decisivo per la carriera di Dimarco, che trovò in Juric un maestro che pose le fondamenta per l’attuale interpretazione del ruolo di esterno sinistro in un 3-5-2. A riprova del fatto che il tecnico croato fu uno dei primi a cogliere il valore del giocatore, ci sono anche le dichiarazioni risalenti all’estate 2021, quando il numero 32 era appena tornato all’Inter: “La partenza di Dimarco mi toglie il sonno“.

All’epoca l’esterno sembrava – ancora una volta – solo di passaggio con la maglia nerazzurra, prima di un nuovo prestito. E invece Simone Inzaghi notò presto potenzialità e qualità, chiedendo alla società di tenerlo in rosa. Da lì in poi la storia è nota: oggi Dimarco è fra i migliori esterni sinistri al mondo. Anche grazie a Juric.