Non recupera per Roma-Inter: l’esclusione è UFFICIALE

Dopo Piotr Zielinski, l’Inter perde anche Kristjan Asllani per infortunio: il centrocampista non partirà per la Capitale e non sarà quindi a disposizione di Simone Inzaghi per Roma-Inter. L’albanese aveva ricevuto una botta ieri in allenamento e per lui si tratta di un trauma contusivo al ginocchio. Lo riporta Marco Barzaghi sul suo profilo X.

La speranza in casa nerazzurra è che Asllani possa recuperare già per la partita di Champions League contro lo Young Boys di mercoledì, dove la sua presenza sarebbe utile anche per far rifiatare Hakan Calhanoglu dal primo minuto in vista di Inter-Juventus, in programma domenica prossima.