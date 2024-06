La Russa: “Marotta presidente la scelta migliore. Sogno Dybala”

Tifosissimo dell’Inter, questa mattina il presidente del Senato Ignazio La Russa – in qualità di azionista di minoranza del club nerazzurro – ha partecipato all’Assemblea dei Soci di Palazzo Parigi durante la quale è stata ufficializzata la nomina di Beppe Marotta come nuovo presidente della società.

Una scelta condivisa dallo stesso La Russa: “Non è nella storia di Oaktree fare investimenti a lungo termine, ma non è nella storia di Oaktree avere l’Inter. Siamo al primo giorno di scuola e credo che hanno già dimostrato di avere la capacità e dirigenza di comprendere la specificità di questo investimento. Non hanno comprato un’industria di dolci o di computer. Hanno comprato un’industria dove il primo fatturato sono le emozioni”.

OAKTREE – “Credo che anche dal punto di vista economico le due cose possano stare insieme: rafforzare il valore dell’Inter e com’è nella natura dei fondi cercare un nuovo compratore. Marotta presidente? La scelta migliore che potevano fare. L’ho abbracciato”.

OBIETTIVI – “Se sogno la Champions? Se no che tifoso sarei, mi aspetto tutto ogni anno, ogni partita, ogni minuto. Se sei un vero tifoso anche se ti salvi per un punto dalla retrocessione non smetti di essere tifoso. Non ho neanche preso in considerazione la retrocessione, quello spetta al Milan”.

MERCATO – “Un rinforzo? Io sono malato di un calciatore che non può venire perché ha deciso che non viene. Dybala, secondo me gestito come saprebbe gestirlo l’Inter, lo dico proprio perché non può essere”