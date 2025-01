La vittoria con l’Atalanta SBLOCCA il tesoretto per l’Inter: le cifre

Tornare anche quest’anno a giocare la Supercoppa Italiana in un Paese lontano come l’Arabia Saudita ha fatto storcere il naso a molti tifosi che vorrebbero tornare a disputare sul suolo nostrano questo torneo dall’anno scorso aperto a ben 4 partecipanti.

Dal punto di vista economico per la Lega Serie A e i club che ci partecipano, giocare in terra araba questa Supercoppa però si sta rivelando molto remunerativo. La vittoria di ieri contro l’Atalanta e il conseguente passaggio in finale hanno infatti sbloccato un tesoretto per l’Inter.

Con l’arrivo in finale – che i nerazzurri giocheranno lunedì 6 contro la vincente di Juventus-Milan, sui bilanci societari Marotta può mettere certamente un bel “segno +” che cambierà in base alla vittoria o alla sconfitta nell’ultimo atto. Sono infatti previsti 5 milioni di euro di premi per chi perderà la finale e ben 8 per la squadra che invece riuscirà a trionfare il giorno dell’Epifania.