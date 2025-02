L’AIA smonta la BUFALA sul gol di Arnautovic: regolare per 3 parametri

Si è accesa la polemica nel post partita di Inter-Lazio, per via della possibile posizione di fuorigioco attivo di De Vrij sul tiro al volo di Arnautovic, in occasione del gol dell’1-0. Secondo i quotidiani, infatti, la rete sarebbe stata da annullare. L’AIA, però, non è d’accordo.

Come raccontato da Sky Sport, infatti, il vantaggio nerazzurro sarebbe perfettamente regolare a termini di regolamento per tre parametri: portiere comunque fuori causa, De Vrij lontano dal portiere e pallone lontano dall’olandese.

Per i vertici arbitrali, dunque, la decisione presa arbitro e VAR sarebbe stata corretta. Seppur davanti a Mandas, l’interista non avrebbe impedito la parata all’estremo difensore biancoceleste. Non solo: De Vrij sarebbe sufficientemente lontano dal giocatore della Lazio e lo stesso pallone gli passerebbe a una distanza tale da impedirgli di avere qualsiasi tipo di influenza sull’azione.