L’ALLEATO decisivo dell’Inter nel rinnovo di contratto di Thuram

Marcus Thuram è uno dei pilastri dell’Inter e la volontà del club è quella di proseguire con l’attaccante francese ancora a lungo. Per questo motivo, infatti, uno degli obiettivi primari del club è rimuovere la clausola rescissoria, attualmente presente nel suo contratto.

Una necessità che, come racconta La Gazzetta dello Sport, porterà inevitabilmente a un ritocco del suo contratto in scadenza nel 2028, con anche un aumento dell’attuale stipendio percepito da Thuram, a oggi il quarto giocatore più pagato della rosa interista.

La Rosea sottolinea come in questa trattativa un prezioso alleato dell’Inter possa essere il Decreto Crescita, sebbene ormai defunto. Nel caso di Thuram, però, potrà ancora essere sfruttato dal momento che fu utilizzato già nel 2023 per portarlo a Milano.

Questo permetterebbe di ammortizzare l’aumento dell’ingaggio, con un possibile aumento di circa un milione di euro netti in più, che lo porterebbero a guadagnare fino a 7 milioni di euro. La spesa lorda sarebbe di 9,1 milioni di euro, molto inferiore a quella dei contratti di Barella e Calhanoglu, che guadagnano 6,5 milioni di euro netti.