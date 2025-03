L’annuncio di De Vrij sul suo futuro all’Inter

In vista del match odierno che l’Inter giocherà alle 18:45 in casa del Feyenoord, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij è stato intervistato dal media olandese, Voetbal International, in qualità di ex della partita di questa sera valida per l’andata degli ottavi di Champions League.

De Vrij non nasconde il suo amore per il mondo nerazzurro: “All’Inter mi sento a casa. A volte la gente mi chiede cosa voglio adesso e se mi piacerebbe andare in un altro club o in un altro Paese. Ma io gioco per l’Inter! Negli ultimi quattro anni abbiamo vinto sette trofei. Ogni due settimane mi ritrovo in uno stadio, San Siro, gremito, e ogni volta mi commuovo. Lo dicono anche i ragazzi della nazionale olandese che hanno giocato a San Siro“.

Il difensore olandese ha poi svelato che per lui sarebbe un sogno rinnovare il contratto che lo lega all’Inter. Queste le sue parole in merito: “Mi sento molto apprezzato all’Inter. Dovrei rinunciare a tutto questo per una nuova avventura? Bisogna anche apprezzare ciò che si ha. Il club ha la possibilità di estendere il mio contratto per un anno. Se così fosse, sarei molto felice di restare qui. L’Inter è come una famiglia, adoro la passione della gente. Finché avrò un ruolo importante qui, mi piacerebbe restare all’Inter e a 33 anni non sei poi così vecchio in Serie A”.