Le formazioni UFFICIALI di Feyenoord-Inter: la scelta su Bastoni

Tutto pronto al De Kuip, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Inizia la fase a eliminazione diretta dell’Inter, che affronta in trasferta il Feyenoord, capace di eliminare a sorpresa il Milan nei play-off.

Inzaghi deve fare i conti con l’emergenza infortuni sugli esterni, ma decide di non cambiare modulo: i nerazzurri scenderanno in campo con il 3-5-2 e l’esterno sinistro a tutta fascia sarà Bastoni. Novità anche in mediana, dove partono titolari Asllani e Zielinski. In attacco ci saranno Thuram e Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Feyenoord-Inter: