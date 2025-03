Chi è Zufferli, l’arbitro di Inter-Monza: un solo precedente con lui

Tra le due partite di Champions League contro il Feyenoord, per l’Inter è in programma una gara di campionato da non sbagliare e che si giocherà in casa a San Siro contro il Monza. Il fischio d’inizio di questo incontro, valido per la 28^ giornata di Serie A, è in programma per sabato 8 marzo alle ore 20:45.

L’AIA quest’oggi ha diramato le designazioni arbitrali per questo nuovo turno di campionato e la sfida tra i nerazzurri primi in classifica e i biancorossi fanalino di coda, sarà diretta da Luca Zufferli. Il fischietto friulano sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Cipressa mentre il quarto ufficiale sarà Cosso. Al VAR sono stati scelti Gariglio e il suo assistente Meraviglia.

Zufferli è uno degli arbitri più giovani della categoria ma ha già diretto alcuni match non banali di questo campionato per Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Per il direttore di gara della sezione di Udine si conta un solo precedente nelle partite dell’Inter: risale all’ultima giornata dello scorso campionato quando i nerazzurri, già Campioni d’Italia, pareggiarono 2-2 sul campo del Verona.