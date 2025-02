Le probabili formazioni di Feyenoord-Inter: possibile qualche rientro

L’Inter è rimasta l’ultima squadra di Serie A in Champions League e per tenere ancora alta la bandiera italiana dovrà cercare di fare più strada possibile in questo percorso ad eliminazione diretta. Il primo passo dei nerazzurri sarà negli ottavi di finale contro il Feyenoord, formazione che ha eliminato nei playoff il Milan. Il match d’andata si gioca al De Kuip mercoledì 5 marzo alle ore 18:45.

Per questo incontro con la squadra olandese il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi spera di recuperare qualche giocatore dalla lunga lista infortunati. I più vicini al rientro sembrano essere Zalewski e Carlos Augusto ma non ci sono certezze al momento su un possibile loro rientro in campo per questo delicato match di Champions League. Non solo nell’Inter ma anche nel Feyenoord ci sono tante assenze.

Di seguito le probabili formazioni di Feyenoord-Inter: