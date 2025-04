Che numeri per Lautaro: ha raggiunto un altro obiettivo di gol

Quando Lautaro Martinez è in forma ne beneficia tutta l’Inter che ora può contare su un ottimo momento di fiducia del suo capitano sotto porta. Anche contro il Cagliari il numero 10 argentino ha trovato un gol molto prezioso che dà continuità alla rete già messa a segno martedì sera in Champions League in Germania.

Mercoledì nel match di ritorno contro il Bayern Monaco per Lautaro e compagni ci sarà un altro test importante. Il capitano però ora ha la consapevolezza di aver nuovamente raggiunto quota 20 gol stagionali per la quinta volta negli ultimi sei anni con l’Inter, la quarta annata di fila in questo periodo.

In questa stagione il Toro ha segnato 12 gol in campionato, 7 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana. Questo bottino da 20 reti potrà certamente essere aumentato visto che l’Inter ha ancora molte gare da giocare e può puntare a replicare i 27 gol del 2023/24 e anche i 28 del 2022/23 per la gioia dei suoi tifosi.