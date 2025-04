Dalla Spagna: Barcellona rassegnato per David, un club in pole

La fine della stagione si avvicina e per tutti i grandi club inizia il periodo in cui servono rinforzi sul mercato soprattutto per chi come l’Inter a metà giugno scenderà in campo per il Mondiale per Club. Un profilo che è nel mirino nerazzurro da diverso tempo è Jonathan David, attaccante in scadenza tra due mesi con il Lille.

Oltre all’Inter sulle tracce del canadese ci sono anche la Juventus e diversi club stranieri come le big spagnole. Secondo quanto riportato dal media iberico Fichajes.net, però in questi giorni il Barcellona avrebbe perso le speranze di riuscire a mettere sotto contratto l’attaccante classe 2000 per la troppa concorrenza.

Secondo questa fonte spagnola infatti il Barcellona sarebbe pronto a puntare su altri profili per rinforzare il suo attacco. Questo lascerebbe terreno spianato all’Inter che viene indicata come la squadra più vicina, ma anche alle altre diverse società che da ormai mesi sono in contatto con gli agenti di Jonathan David.