Giornataccia Luis Henrique: errore a porta vuota CLAMOROSO!

La dirigenza dell’Inter è al lavoro già da diverse settimane per quanto riguarda il calciomercato estivo. La volontà è quella di avere diversi rinforzi già per il Mondiale per Club. Lo testimonia l’operazione Petar Sucic e il forte interesse, in questi giorni, per Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia.

Se il centrocampista croato si è messo in mostra con la Dinamo Zagabria, quella di ieri è stata una giornata da dimenticare per l’esterno brasiliano. Infatti, nella sconfitta 3-0 contro il Monaco, Luis Henrique si è reso protagonista di un clamoroso errore a porta vuota, ciccando in malo modo il pallone e non inquadrando lo specchio della porta da ottima posizione.

Una prestazione negativa che, di certo, non cambiera i piani nerazzurri su di lui. Luis Henrique è un obiettivo concreto e l’Inter è al lavoro per trovare un accordo e battere sul tempo la concorrenza del Bayern Monaco.

Questo il video del suo errore: