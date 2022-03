Camaño (ag. Lautaro): “Sta bene all’Inter, ora ha solo un obiettivo”

L'agente dell'argentino: "Villar-Inter? Non sappiamo nulla"

In mattinata, Tuttosport ha scritto di un interesse dell'Inter per Gonzalo Villar, centrocampista della Roma attualmente in prestito al Getafe: "È sempre un onore quando si leggono accostamenti del genere. Detto questo, non so nulla circa un interesse dell’Inter per Gonzalo. Né io, né il ragazzo abbiamo mai parlato con i nerazzurri. So soltanto che Villar ha un contratto con la Roma e che l’anno prossimo tornerà nella Capitale, come previsto".