Lautaro: “Vissuto periodo difficile, ora andiamo a Liverpool per giocarcela”

Le parole del Toro

Tripletta: digiuno interrotto, critiche zittite e pallone a casa. Lautaro Martinez sblocca se stesso e l' Inter , al termine del match ha parlato così il Toro a DAZN e Sky: "Mancava la vittoria e il goal, oggi ne abbiamo fatti 5. Siamo molto contenti. Io ho vissuto un periodo difficile perché gli attaccanti vivono per il goal e la squadra ha bisogno dei miei goal. Io do sempre il massimo comunque e oggi ho avuto la fortuna di fare 3 goal".

"Sono sceso in campo con tanta voglia e tanta rabbia, adesso arriva un momento importante per la stagione. Avevamo perso cattiveria e personalità, dovevamo dimostrare qualcosa a noi e ai nostri tifosi. Le mie pause? Non so, io parlo tanto con mia moglie perché sono triste quando non posso aiutare l'Inter e in queste settimane mi ha aiutato tanto, sia lei che la mia famiglia. Inzaghi e l'abbraccio? Una dimostrazione di fiducia".