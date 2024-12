Lautaro, la porta si è RIMPICCIOLITA: “Urge una benedizione”

La stagione di Lautaro Martinez non è stata fin qui all’altezza delle aspettative, con il capitano dell’Inter che fatica a trovare con continuità la via del gol. La partita contro il Parma ne è stata la dimostrazione lampante, con almeno 3 buone occasioni divorate.

Un momento negativo sottolineato da tutti i quotidiani, che si evidenzia anche in alcuni episodi non fortunati: come il gol annullato per fuorigioco e i due rigori guadagnati e tolti dal VAR. Il Toro ha bisogno di una scossa, soprattutto a livello psicologico. Ecco le sue pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – “Aiuto, si è rimpicciolita la porta. Lautaro non segna più, preda della sindrome del gol mancante. Due le reti divorate, la prima clamorosa”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Rappresenta l’aspetto meno positivo nel successo nerazzurro. Divora almeno tre gol, un altro glielo annullano per fuorigioco e il Var cancella anche il penalty che si procura”.

TUTTOSPORT 5 – “Quando non gira, non gira. Tre gol falliti: clamoroso il primo, sfortunato il secondo, impreciso il terzo. Si guadagna due rigori, tolti però giustamente dal Var. Urge una benedizione”.