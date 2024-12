L’Inter ANTICIPA il colpo in difesa: TRE nomi nel taccuino

La gara contro il Parma ha regalato 3 punti importanti all’Inter per la corsa Scudetto, ma è stata anche l’occasione per i dirigenti presenti in tribuna a San Siro per fare nuove valutazioni di mercato. Soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo.

Come riportato da calciomercato.it, infatti, l’Inter avrebbe già programmato il colpo in difesa per giugno, ma non sarebbe da escludere l’ipotesi di un innesto già a gennaio, nel caso in cui dovesse esserci una buona occasione.

E due nomi che interessanto ai nerazzurri arrivano proprio dal Parma. Si tratta di Balogh e Leoni. Il primo è uscito per un problema fisico dopo 12 minuti ed è stato sostituito proprio dal giovanissimo difensore, già in passato nel mirino interista. Per entrambi, la valutazione è di circa 10 milioni di euro.

Colpi interessanti in prospettiva, a un prezzo relativamente contenuto, sebbe il portale ricordi come tra i diversi profili monitorati dall’Inter spicchi sempre quello di Bijol dell’Udinese, nonostante le recenti dichiarazioni del direttore tecnico dei friulani.