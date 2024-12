Numeri da TOP nel suo ruolo per Dimarco: è al pari di Hakimi

Ormai non stupisce più, ma Federico Dimarco si è reso ancora una volta autore di una prestazione eccezionale con la maglia dell’Inter, trovando anche una splendida rete che ha sbloccato la gara con il Parma. Un gol che fa crescere ancora le sue statistiche e che gli ha permesso di scrivere la storia con la maglia nerazzurra.

Nelle ultime tre stagioni, infatti, solo altri 3 difensori sono riusciti a mettere a segno più di 10 gol e 10 assist nei 5 maggiori campionati europei. Si tratta di nomi importanti, come Alex Grimaldo e Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen, ma soprattutto come Achraf Hakimi, ora in forza al Paris Saint-Germain, ma in grado di lasciare un segno indelebile nella sua unica stagione in maglia Inter.