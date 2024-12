Mkhitaryan è un MAESTRO: “Energia vitale nel gioco dell’Inter”

Vittoria molto convincente per l’Inter in casa contro il Parma, grazie alle reti di Dimarco, Barella e Acerbi, Per tutti i principali quotidiani sportivi, però, il vero protagonista è stato Henrikh Mkhitaryan. L’armeno non ha messo il suo nome sul tabellino dei marcatori, ma ha comunque lasciato il segno.

Il centrocampista ha fornito gli assist dei primi due gol. E su quello di Barella, in particolare è stato autore di un lancio strepitoso, simbolo di qualità tecnica e intelligenza calcistica fuori dal comune. La carta d’identità recita 36 anni, ma Mkhitaryan conferma ancora una volta la freschezza di un ragazzino. Ecco le sue pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – “Due assist, uno per Dimarco e uno per Barella. Il secondo è un lancio strepitoso, da giocatore stellato. Prestazione lussureggiante per tecnica e intelligenza”.

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – “Immette energia vitale nel gioco nerazzurro e soprattutto colleziona due assist da vero specialista della qualità. A quasi 36 anni non intende ammainare la bandiera”.

TUTTOSPORT 7.5 – “Cinque minuti di impressioni, poi lievita e insieme a Dimarco diventa un fattore. Duetta con l’esterno sull’1-0, si inventa un lancio straordinario sul 2-0 e gioca da maestro”.