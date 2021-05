Lautaro Martinez: “Bello andare a Torino con lo scudetto vinto. Abbiamo lavorato tanto”

Le parole dell'attaccante argentino ai microfoni di Sky

Lautaro Martinez è stato protagonista delle ultime vicissitudini in casa Inter: l'argentino ha avuto prima lo screzio con Conte dopo la sostituzione contro la Roma e dopo ha chiarito il diverbio con un simpatico e ironico incontro di box con l'allenatore nerazzurro. L'attaccante ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida con la Juventus di domani. In seguito le parole.

SCUDETTO E JUVE - "Loro hanno vinto per 9 anni, noi non vincevamo da 10-11 anni, avevamo anche perso una finale, per cui era importante conquistare qualcosa e sarà bello andare a Torino col 19esimo scudetto vinto. Quando siamo usciti dalla Champions abbiamo parlato tanto. Rimaneva solo questo obiettivo, dovevamo andarcelo a prendere e abbiamo lavorato tantissimo per riuscirci".