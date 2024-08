Tutto confermato, Lautaro si taglia le ferie: c’è la data del ritorno

Come anticipato ieri, Lautaro Martinez tornerà in anticipo ad Appiano Gentile rispetto ai 23 giorni di ferie concessi da Simone Inzaghi a tutti i calciatori impegnati fra Europei e Coppa America durante l’estate. Il capitano nerazzurro – che ha vinto la competizione con la sua Argentina nella notte fra 14 e 15 luglio – sarebbe dovuto tornare ad allenarsi l’8 agosto.

Tuttavia, l’attaccante ha deciso di tagliarsi le ferie, anche a causa dell’infortunio di Mehdi Taremi che pone l’Inter già in una condizione di semi-emergenza in attacco, considerato che la coppia titolare sarebbe composta da Thuram e Arnautovic. E allora il Toro – secondo La Gazzetta dello Sport – potrebbe essere già in campo martedì e quindi ritornare a Milano nella giornata di lunedì, in modo da mettere nel mirino la prima giornata di Serie A di sabato 17 agosto contro il Genoa a Marassi. Per partire dal primo minuto.